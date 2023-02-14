Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkındaki Yönetmelikte yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nakden ödenen devlet katkılarının yüzde 70'inin Türk lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında kullanılması zorunluluğu yüzde 50'ye indirildi.

Devlet katkısı fonlarının Borsa İstanbul'da yapacağı yatırımlarda alabilecekleri hisse senetlerinin dahil olması gerektiği endekslere BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 da eklenirken, "asgari yüzde 10'u" olan yatırım oranı "asgari yüzde 30'u" olacak şekilde değiştirildi.

BES devlet katkısı

BES'te devlet katkısı fonlarının asgari hisse senedi bulundurma oranı artırılması ne anlama geliyor?

Böylece devlet katkısı fonlarının Borsa İstanbul'daki yatırımlarında alabileceği hisse senetlerinin dahil olması gereken endeksler, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim ve Katılım Endeksleri, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 olarak güncellenmiş oldu. Öte yandan, tek bir hisse senedine fon portföyünden yatırım yapma limiti yüzde 1'inden yüzde 5'e çıkartılırken, geçici madde ile fonların portföy sınırlamalarına 10 gün içerisinde uyma şartı eklendi.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi;kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek,emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayabilmektedir.

Sistem, katkı paylarının/tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır.

BES’e kimler katılabilir?

Sisteme katılabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olmak ya da çalışıyor olmak gerekli mi? Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin bir bağlılık ya da çalışma koşulu bulunmamaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olup herkes katılabilir

BES’ten nasıl emekli olunur?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giriş tarihinden itibaren, en az 10 yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşulu ile emekliliğe hak kazanılmaktadır.

BES’te devlet katkısı başlangıç tarihi nedir?

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır. Devlet katkısı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bireysel emeklilik katılımcılarının şirketleri tarafından açılan hesaplarına Hazine Müsteşarlığı tarafından aylık olarak yatırılmaktadır.

Hesaplanacak devlet katkısı için üst sınır var mı?

Evet, bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %30'unu geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

BES'te devlet katkısı nasıl olur?

BES’te devlet katkısından faydalanmak için yapılması gereken nedir?

Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yaptıktan sonra katılımcı tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.

BES’te ödenen katkı payına karşılık hesaplanan devlet katkısı, hesaba ne zaman yatırılır?

Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde emeklilik hesabına şirket tarafından aktarılır.

BES devlet katkısı kimlere verilmektedir?

"Devlet katkısı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcıların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları tarafından ya da bu kişiler adına yatırılan katkı payları için vergi mükellefi olup olmadıklarına bakmaksızın veriliyor. Katılımcının yararlanabileceği azami devlet katkısı, ilgili takvim yılı için yıllık toplam brüt asgari ücretin %30'u ile sınırlıdır."







