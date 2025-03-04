Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Köseler'in de arasında bulunduğu 22 şüphelinin Beykoz Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı mı?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verildiği hatırlatıldı. Bunun üzerine Köseler'in Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Beykoz Belediyesinde hangi partinin ne kadar meclis üyesi var?

CHP’nin 18,

AK Parti’nin 11

MHP’nin 2 meclis üyesi bulunmakta

Alaattin Köseler hangi partiden?

2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden aday olan Alaattin Köseler, yüzde 45.87 oy oranıyla Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmişti. AK Parti'nin adayı Murat Aydın ise oyların yüzde 44,9'unu almıştı.



