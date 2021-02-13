Bilinmeyen numara sorgulama Whatsapp, SMS hizmetlerini kullanarak ve operatörleri arayarak yapılmaktadır. Bilinmeyen numara sorgulama yöntemleri aşağıdaki gibidir:

• Whatsapp üzerinden sorgulama yapılıyorsa, ilk önce arayan numara kaybedilir.

• Whatsap ‘tan profil bilgilerine bakılarak gizlilik durumu kontrol edilir.

• Profil gizli değilse numaranın kime ait olduğu operatör bilgisine kolay bir şekilde ulaşılır.

• Numara Sorgulama uygulamalarını kullanarak arayan kişi bilgisine ulaşılabilir.

• Appstore ve Google Play Store üzerinde bulunan numara sorgulama uygulamalarından en yüksek yıldız alan ve kullanıcılar tarafından rağbet gösterilen uygulamalar analiz edilerek indirilir.

• Ücretsiz olarak indirilen uygulamaya gidilerek aradığınız numara yazılır ve kim arıyor sorgulaması yapılır.

Telefondan Bilinmeyen Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Telefondan bilinmeyen numara Sorgulama İşlemi Türkcell ve operatörlerle sms ve müşteri destek hat bildirini avantajı ile gerçekleştirilmektedir. Türkcell ‘den bilinmeyen numara sorgulama işlemi aşağıdaki şekilde uygulanır:

• Türkcell’de numara sorgulama işlemi için 4,5 TL ödeme yapmanız gerekir. Numara Sorgulama işlemi için ilk olarak telefonun mesajlar bölümüne girilerek yeni bir mesaj sayfası açılmalıdır.

• Metin bölümüne gelerek KIM boşluk 5*********** yazılarak, mesajın tamamı alıcı bölümüne 2200 yazılarak ilgili numaraya gönderilir.

• Sorgulama sürecini takip edip bekledikten sonra sorgulanan numara kime aitse kısa süre sonra mesaj bildirimi gelmektedir.

Vodafone Bilinmeyen Numara Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Vodafone bilinmeyen numara sorgulama işlemi telefonun mesajlar bölümünden yönetilir. Vodafone numara sorgulama işlemi hizmeti kullanıcılarına ücretsiz olarak verilmektedir. Vodafone bilinmeyen numara sorgulama işlemi şu şekilde yapılır:

• İlk olarak telefondan mesajlar bölümüne girilip yeni bir mesaj sayfası açılarak işlem başlatılır.

• Mesajlar bölümünün içinde KIM boşluk 5********** olarak yazılan numara ve sms, mesajın alıcı kısmına 7048 yazılarak ilgili numaraya gönderilir.

• Bilinmeyen numara sorgulama işlemi sonrası bilinmeyen numaranın kime ait olduğu bilgisi için kısa süre sonra size mesajla bildirim yapılır.

Türk Telekom Bilinmeyen Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türk Telekom bilinmeyen numara sorgulama işlemi telefonun arama kısmından gerçekleştirilir. Türk Telekom web sitesi üzerinden verilen sorgulama işlemi hizmeti ücretsiz yapılmaktadır. Arama işlemi ücrete tabi olup 1,60 TL işlem ücreti alınmaktadır. Türk Telekom numara sorgulama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

• Öncelikle telefonun arama ekranı açılarak *100# numarası tuşlanır.

• İşlemler menüsünden bilinmeyen numara servisi tuşlanır.

• Menüden acılan ekrandan numara sorgulama işlemi kolay bir şekilde yapılmaktadır.

• 11855’e SMS gönderilerek, isim soyadı yazılarak 11855 nolu hatta SMS gönderimi yapılmaktadır.

• KAYIT yazdıktan sonra 11855 ‘e SMS gönderildiğinde numaranız rehbere kaydedilir. İşlemi iptal etmek istediğinizde İPTAL yazdıktan sonra rehberden numaranızı kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.

• Web üzerinden gerçekleştirilen işlemler için, www.turktelekom.com.tr sayfasını tıklayarak işlemler menüsünden bilinmeyen numaralar servisine gelip kayıt, isim, numaraya göre bilinmeyen numara sorgulama işlemi kolay bir şekilde yürütülmektedir.

• Web işlemler sayfasında, TT Mobil WAP, Benim Menüm,*100# üzerinden ve mesaj ağı uygulamasını tercih ederek SMS yolu ile durum sorgulama, rehbere kayıt hizmeti ve rehberden silme işlemleri ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır.

• Bilinmeyen Numara servislerinden alınan ücretli ödemelerin her biri KDV ve ÖİV'e dâhildir.

Operatörlerin bilinmeyen numara servisini arama işlemleri hat tarife ve uygulama esasına göre değişmektedir. Örneğin; Türkcell bilinmeyen numaraların kime ait olduğunu öğrenmek istediğinizde sadece telefona kayıtlı olan kişilerin numara sorgulamasını yapabildiğinizi unutmamalısınız. Banka operatör ve telefon şubelerinin 7/24 saat teknik destek hat servisleri aktiftir. Sürekli rahatsız eden, merak ettiğiniz bilinmeyen numaraları analiz edebilir, telefon teknik destek hatlarını arayarak kişileri kısa sürede tahlil edebilirsiniz. Ücretlendirmeye tabi olan işlemleri keşfederek iletişim destek birimi, telefon, sms ve arama menülerinden Bilinmeyen numara sorgulama işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.