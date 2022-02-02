BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav tarihi

BİLSEM sınav takvimi MEB tarafından yayınlandı. Belirlenen takvime göre öncelikle öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınma aşaması gerçekleştirilecek. Peki BİLSEM başvurularında son gün ne zaman? BİLSEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 BİLSEM takvimi...

BİLSEM 2022 NE ZAMAN?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat- 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak. Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

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Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.