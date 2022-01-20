BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu 2022

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı. Binlerce öğretmenin beklediği atamaların detayları böylelikle netleşmiş oldu. Vatandaşlar "BİLSEM öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Açıklamaya göre işlemler 28 Ocak tarihinde tamamlanacak.

BİLSEM Öğretmen Alımı Başvurusu Ne Zaman?

BİLSEM öğretmen atamaları için başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler için başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihlerinde tamamlanacak.

BİLSEM Öğretmen Alımı Başvurusu Nereden Yapılır?

Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna

http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş

yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

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c) Değerlendirme Kriterleri Formu’nda (EK-2) puan aldıkları kriterlere ilişkin

belgeler, kadrolu oldukları okul/kurum müdürlükleri tarafından “aslı görüldü”

şeklinde onaylanarak öğretmen tarafından sisteme yüklenecektir.

d) Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza

edilecektir.

e) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü

öğretmenlerin başvurularını, silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden

“Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır.