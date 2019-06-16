Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın programı saat kaçta hangi kanalda?

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın programının saat kaçta ve hangi kanalda yapılacağını haberimizde sizlerle paylaştık.

Son yılların en çok izlenilecek canlı yayını bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını A HABER, NTV, TRT HABER, KANAL 7, CNN TÜRK VE FOX TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca canlı yayın Harbiye'deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bu akşam ortak yayınına ev sahipliği yapacak Şişli'deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı havadan görüntülendi. Binali Yıldırımve Ekrem İmamoğlu saat 21.00'da ortak yayın için Lütfi Kırdar'da bir araya gelecek.

Tüm Türkiye'nin yakından takip edeceği Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu arasındaki karşılaşma yenisafak.com'da canlı olarak yayınlanacak.

ERDOĞAN'DAN YILDIRIM-İMAMOĞLU YAYININA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım -Ekrem İmamoğlu ortak yayını için, "Sadece İstanbul değil tüm Türkiye’nin tartışmayı izleme imkanı olacak. Halkımız, İstanbul’u yönetici yönetebilir. O akşamki müzakereden sonra değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum. Kırılma noktası olan Pazar günü son haftaya da ciddi ışık verecektir“ dedi.

BİNALİ YILDIRIM - EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın konusunda usul ve esaslara ilişkin müzakerelerin yapıldığını belirterek, "6 madde ile sınırları çizilmiş ve imza altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Ünal, CHP Adayı Ekrem mamoğlu'nun, Binali Yıldırım'ın canlı yayın öncesinde soruları istediği iddialarına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binali Yıldırım soruları istemiş.' yalanı, 'Mahir Ünal teklif etmiş.' şekline dönüştürüldüğü için bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Ortak canlı yayın konusunda usul ve esaslara ilişkin müzakereler yapılmıştır, 6 madde ile sınırları çizilmiş ve imza altına alınmıştır. Ortak bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş ve artık inisiyatifin moderatörde olduğu vurgusu yapılmıştır.

Aynı gün CHP adayının Sayın Binali Yıldırım'a karşı kullandığı çirkin ifadeleri için kamuoyu özür beklerken, Ordu Valisi'ne yaptığı hakaretini örtme yöntemini burada da tercih etmiştir. İsmimin bu yalanın bir parçası haline getirilmesini reddediyorum. CHP adayının söylediği şeyleri söylememiş gibi davranmasını ve gerçeği tahrif etmesini kamuoyunun takdirine sunuyorum. Özür dilemek erdem, bu sorumluluktan kaçmak basitliktir."