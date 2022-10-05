Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Düzce Üniversitesi'nin akademik yılının açılış törenine katıldı. Yıldırım, törenin ardından kendini rahatsız hissetmesi nedeniyle tedavi altına alındı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Binali Yıldırım'ın sağlığı nasıl, son durumu ne? İşte detaylar...

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