Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Düzce Üniversitesi'nin akademik yılının açılış töreninde rahatsızlandı. Yıldırım, törenin ardından kendini rahatsız hissetmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Binali Yıldırım'ın sağlık durumundaki son durum merak ediliyor.
BİNALİ YILDIRIM SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz." ifadelerini kullandı.
Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.
Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah.
Dua bekler, dua ederiz.
Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.