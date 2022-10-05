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Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Düzce Üniversitesi'nin akademik yılının açılış törenine katıldı. Yıldırım, törenin ardından kendini rahatsız hissetmesi nedeniyle tedavi altına alındı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Binali Yıldırım'ın sağlığı nasıl, son durumu ne? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı: Sağlık durumu nasıl?
Binali Yıldırım koronavirüs

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Düzce Üniversitesi'nin akademik yılının açılış töreninde rahatsızlandı. Yıldırım, törenin ardından kendini rahatsız hissetmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Binali Yıldırım'ın sağlık durumundaki son durum merak ediliyor.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz." ifadelerini kullandı.
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