Bingöl'de sis ve soğuk hava etkili oldu

Bingöl'de yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri sisin yoğun olduğu bölgelerle ilgili bilgilendirdi.
BİNGÖL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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Bingöl'de yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri sisin yoğun olduğu bölgelerle ilgili bilgilendirdi.
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