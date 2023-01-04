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Bingöl'de sis ve soğuk hava etkili oldu

Bingöl’de sabah saatlerinde başlayan sis, kent merkezi ile Bingöl-Elazığ-Erzurum-Muş karayolunun Bingöl'den geçen bölümü başta olmak üzere farklı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler yoğun sis nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte araçların camlarında buz, ağaçlarda ve bitkilerde de kırağı oluştu. Bingöl 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bingöl 5 günlük hava durumu
Bingöl 5 günlük hava durumu

Bingöl'de yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri sisin yoğun olduğu bölgelerle ilgili bilgilendirdi.

BİNGÖL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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