Bingöl'de yarın okullar tatil mi edildi? 12 Ocak Çarşamba günü Bingöl kar tatili açıklaması

Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre Bingöl’de kar yağışı etkisini sürdürecek. Bingöl’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Peki, 12 Ocak Çarşamba günü Bingöl'de okullar tatil oldu mu?
BİNGÖL'DE 12 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İlçede dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı dolaysıyla taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildi. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.