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Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem: 26 Mayıs son dakika depremler

Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem: 26 Mayıs son dakika depremler

20:4626/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak
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Bingöl'de deprem
Bingöl'de deprem

Bingöl'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en son deprem nerede oldu? Son dakika depremler kaç büyüklüğünde? gibi sorular da gündeme geldi. İşte Bingöl'de meydana gelen depremin detayları ve Türkiye'de anlık olarak kaydedilen son depremlerin listesi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.13'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.



DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.


TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.


#Bingöl
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Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem: 26 Mayıs son dakika depremler