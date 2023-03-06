ANKARA (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 07.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yer yüzeyinin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.
BİNGÖL SON DEPREMLER LİSTESİ
BİNGÖL SON DEPREMLER LİSTESİ
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#Bingöl'ün Solhan ilçesi
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