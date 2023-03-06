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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 07.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 6 Mart Pazartesi Bingöl'de yaşanan son depremler listesi haberimizde.

09:02 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

ANKARA (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 07.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yer yüzeyinin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BİNGÖL SON DEPREMLER LİSTESİ

#deprem
#Bingöl'de 4
#Bingöl'ün Solhan ilçesi
1 saat önce
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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
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