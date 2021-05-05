Büyük şirketlerinde yatırım yaptığı ve büyük şirketlerin alım ve satımda kullandığı bir dijital kripto para birimi olan bitcoin çok büyük yükselişler yaşadı. Yatırım yapmak isteyenlerin kafasındaki soru ise, 'bitcoin ve kripto para caiz mi?'. Bu soruların yanıtlarını Diyanet İşleri Başkanlığı yanıtladı.

Bitcoin caiz mi? Diyanet'e göre kripto para alım satımı caiz mi?

Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

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Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.

KRİPTO PARA BORSALARINDA HACKLEME VE SOYGUN

Kripto para borsası Thodex’in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran, şirket sahibi Faruk Fatih Özer hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Ceran, dilekçesinde, Özer hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

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Avukat Üsame Ceran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda, Faruk Fatih Özer’in kurduğu Koineks A.Ş.’nin sahibi olduğu Thodex isimli kripto para borsasından yaklaşık 1 haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda yaşanan aksaklıkla başlayan sürecin Thodex’in son 36 saattir tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiğini ifade etti. Siteye 36 saattir erişim yapılamadığını da dilekçesinde belirten Ceran, Thodex’te yaklaşık 390 bin kişinin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğini aktardı.

Koineks A.Ş. sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapıldığına dair iddialar olduğunu da suç duyurusunda belirten avukat Ceran, şüpheli ya da şüphelilerin malvarlıklarına el konulmasını talep ederek gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

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Avukat Üsame Ceran, hukuki sürecin uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti.

Kripto parada işlem hacmi günlük 20 milyar TL

Türkiye’de, her iki kişiden birinin kripto para yatırımcısı olduğu ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, son 24 saatte Türkiye’de 20 milyar lira alım satım işlemi yapıldığını söyledi.

Kripto paralarla uğraşmanın pek de kolay olmadığını belirten Sercan Öğe, hangi paranın ne zaman değer kazanacağı, ne zaman değer kaybedeceğinin pek belli olmadığını kaydetti. Dünyada birçok insanın yatırımcısı olduğu kripto parada Türkiye’de de ciddi bir yatırımcı olduğunu dile getiren Öğe, yaptıkları anket çalışmasında Türkiye’de, her iki insandan birinin kripto para yatırımcısı olduğunu ifade etti.

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Türkiye’de halka açık bir şirket, kripto para dünyasına yatırım yaptı

Finansal teknolojiler alanında yatırımlar yapan Hedef Girişim ve İdealist Danışmanlık, Türkiye’nin kripto para alım satım platformlarından biri olan ICRYPEX’in yüzde 30’una ortak olduklarını açıkladı. Ortaklık anlaşması neticesinde Hedef Girişim’in payının yüzde 10, İdealist Danışmanlık’ın payının ise yüzde 20 olarak belirlendiği duyuruldu.