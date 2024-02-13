Bitcoin, iki yıldan fazla bir süredir ilk kez 50.000 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin 50 bin 368 dolara kadar yükseliş gösterdi. Böylece Kasım 2021'de gördüğü 69 bin dolar olan tarihi yüksek seviyesine bir adım daha yaklaşmış oldu. Bitcoin en son 2021 yılı Aralık ayında 50 bin dolar seviyesinin üzerini görmüştü.