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Bitcoin 2 yıl sonra ilk kez 50 bin dolar seviyesini aştı

Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde 49 bin dolara yakın seviyeleri test etmişti. Bugün Bitcoin 50 bin 368 dolar seviyesine kadar yükselerek 2 yıl aranın ardından ilk kez bu seviyeyi test etti. Peki Bitcoin yükselmeye devam eder mi, düşer mi, beklenti ne yönde?

11:29 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 11:33 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Bitcoin ne kadar?
Bitcoin ne kadar?

Kripto para piyasaları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, ikinci işlem gününde psikolojik sınır olan 50 bin doları geçti. Peki Bitcoinde beklenti ne yönde?

Bitcoin ne kadar?

Bitcoin, iki yıldan fazla bir süredir ilk kez 50.000 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin 50 bin 368 dolara kadar yükseliş gösterdi. Böylece Kasım 2021'de gördüğü 69 bin dolar olan tarihi yüksek seviyesine bir adım daha yaklaşmış oldu. Bitcoin en son 2021 yılı Aralık ayında 50 bin dolar seviyesinin üzerini görmüştü.

Bitcoin şu sıralar yüzde 3 civarında primle 49 bin 880 dolardan alıcı buluyor.

Bitcoinde beklenti ne yönde?

Öte yandan analistler nisan ayında gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

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