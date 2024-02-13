Kripto para piyasaları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, ikinci işlem gününde psikolojik sınır olan 50 bin doları geçti. Peki Bitcoinde beklenti ne yönde?
Bitcoin ne kadar?
Bitcoin, iki yıldan fazla bir süredir ilk kez 50.000 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin 50 bin 368 dolara kadar yükseliş gösterdi. Böylece Kasım 2021'de gördüğü 69 bin dolar olan tarihi yüksek seviyesine bir adım daha yaklaşmış oldu. Bitcoin en son 2021 yılı Aralık ayında 50 bin dolar seviyesinin üzerini görmüştü.
Bitcoin şu sıralar yüzde 3 civarında primle 49 bin 880 dolardan alıcı buluyor.
Bitcoinde beklenti ne yönde?
Öte yandan analistler nisan ayında gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.