İran-İsrail gerilimi Bitcoin ve Ethereum'u vurdu! 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kaybetti

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başlamıştı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme patikasına her geçen gün yaklaşması altın fiyatları üzerinde volatiliteyi artırıyor. Bayram öncesi ons ve gram altın yeni rekorlara imza atmıştı. Altının fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası merak konusu oldu. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 14 Nisan 2024 Pazar altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...