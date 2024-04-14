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İran-İsrail gerilimi Bitcoin ve Ethereum'u vurdu! 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kaybetti

Ortadoğu’da korkulan oldu. İran, misilleme olarak İsrail’e füze yağdırdı. En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası sert düştü. Kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

09:43 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bitcoin ne kadar?
Bitcoin ne kadar?

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası sert düşüş kaydetti. Orta Doğu'da artan gerilim kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi.

Bitcoin ne kadar?

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı, TSİ 03.26 itibarıyla son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşerek 63 bin 306 dolar seviyesine geriledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla kaydeden Bitcoin'in fiyatındaki bir aylık düşüş yüzde 13'ü aştı.

Ethereum fiyatı ne kadar, düştü mü?

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 8,9 değer kaybederek 2 bin 937 dolar seviyesine indi. Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yüzde 6,22 azalarak 2,29 trilyon dolara düştü.

Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası diken üstünde! Gram çeyrek ne kadar? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başlamıştı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme patikasına her geçen gün yaklaşması altın fiyatları üzerinde volatiliteyi artırıyor. Bayram öncesi ons ve gram altın yeni rekorlara imza atmıştı. Altının fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası merak konusu oldu. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 14 Nisan 2024 Pazar altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

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