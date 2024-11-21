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Bitcoin'de yeni rekor! 100 bin dolara ramak kaldı

Bitcoin'de yeni rekor! 100 bin dolara ramak kaldı

11:1721/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bitcoin ne kadar oldu?
Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin ABD seçimlerinde Trump'ın zaferi sonrası yeni yükselişini sürdürüyor. Bitcoin fiyatı 97 bin doları aşarak rekor yeniledi. Böylelikle Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşmasına ramak kaldı. Kripto para biriminin haftalık değer kazancı ise yüzde 8,6'yı aştı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın zaferi sonrası hızla yükseliyor.

Bitcoin ne kadar kaç dolar?

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor. Bitcoin'in fiyatı ilk kez 97 bin doları aşarken, kripto para biriminin haftalık değer kazancı ise yüzde 8,6'yı aştı.

Bitcoin ne kadar kazandırdı?

Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 128 yükseldi.

Ethereum kaç dolar oldu?

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 7 günde yüzde 3'ten fazla değer kaybederek, 3 bin 125 dolara geriledi. Alternatif bir kripto para birimi olan Solana ise yüzde 10,4 artışla 241 doların üzerine çıktı. Analistler, ABD’de Cumhuriyetçilerin her iki meclisi de kontrol etmesinin ve Hükümet Verimliliği Departmanının başına iş insanı Elon Musk’ın atanmasının yatırımcılar tarafından kripto dünyası için olumlu karşılandığını kaydetti.



#Bitcoin
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#Kripto para borsası

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