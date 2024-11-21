Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor. Bitcoin'in fiyatı ilk kez 97 bin doları aşarken, kripto para biriminin haftalık değer kazancı ise yüzde 8,6'yı aştı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 7 günde yüzde 3'ten fazla değer kaybederek, 3 bin 125 dolara geriledi. Alternatif bir kripto para birimi olan Solana ise yüzde 10,4 artışla 241 doların üzerine çıktı. Analistler, ABD’de Cumhuriyetçilerin her iki meclisi de kontrol etmesinin ve Hükümet Verimliliği Departmanının başına iş insanı Elon Musk’ın atanmasının yatırımcılar tarafından kripto dünyası için olumlu karşılandığını kaydetti.