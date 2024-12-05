ABD seçimleri sonrası kripto para birimi Bitcoin ardı ardına rekorlar kırıyor. 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturacan olan seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın SEC başkanlığına getireceği kişiyi seçmesiyle birlikte Bitcoin 100 bin doları (yaklaşık 3 milyon 474 bin lira) aştı.
Kripto para birimi Bitcoin, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa yaklaşık 3 milyon 474 bin liranın üzerine çıktı.
5 Aralık Bitcoin kaç dolar bin oldu?
Lider kripto para birimi uzun zamandır beklenen 100 bin dolar duvarını aştı. Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin SPK'sı olarak bilinen SEC başkanlığına kripto para savunucusu Paul Atkins'i aday göstermesiyle Bitcoin rallisini hızlandırdı ve tarihinde ilk kez 100 bin doları aştı. Bitcoin şu sıralar 104 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.
Ethereum ne kadar, kaç dolar?
Ethereum 3895 dolar, Dogecoin 0.43 dolardan işlem geçiyor.
Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD’yi ‘gezegenin kripto başkenti’ haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.