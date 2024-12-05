Kripto para birimi Bitcoin, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa yaklaşık 3 milyon 474 bin liranın üzerine çıktı.

Lider kripto para birimi uzun zamandır beklenen 100 bin dolar duvarını aştı. Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin SPK'sı olarak bilinen SEC başkanlığına kripto para savunucusu Paul Atkins'i aday göstermesiyle Bitcoin rallisini hızlandırdı ve tarihinde ilk kez 100 bin doları aştı. Bitcoin şu sıralar 104 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.