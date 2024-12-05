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Bitcoin’de tarihi rekor: 100 bin dolar aşıldı

Bitcoin’de tarihi rekor: 100 bin dolar aşıldı

10:255/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bitcoi'de yükselişi devam ediyor
Bitcoi'de yükselişi devam ediyor

ABD seçimleri sonrası kripto para birimi Bitcoin ardı ardına rekorlar kırıyor. 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturacan olan seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın SEC başkanlığına getireceği kişiyi seçmesiyle birlikte Bitcoin 100 bin doları (yaklaşık 3 milyon 474 bin lira) aştı.

Kripto para birimi Bitcoin, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa yaklaşık 3 milyon 474 bin liranın üzerine çıktı.

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Lider kripto para birimi uzun zamandır beklenen 100 bin dolar duvarını aştı. Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin SPK'sı olarak bilinen SEC başkanlığına kripto para savunucusu Paul Atkins'i aday göstermesiyle Bitcoin rallisini hızlandırdı ve tarihinde ilk kez 100 bin doları aştı. Bitcoin şu sıralar 104 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD’yi ‘gezegenin kripto başkenti’ haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.



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