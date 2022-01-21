Özgün Bitcoin neden düşüyor? Kripto paralar düşecek mi?
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Bitcoin neden düşüyor? Kripto paralar düşecek mi?

Bitcoin neden düşüyor? sorusu kripto para piyasalarına yatırım yapanlar tarafından merak ediliyor. ABD'de artan tahvil faizleri ve Rusya'da gündeme gelen kripto para yasağı Bitcoin'de yüzde 9'u aşan bir kayba yol açtı. Bitcoin ve Ethereum uzun süredir düşüş eğiliminde olması endişelendirdi. Bitcoin'deki düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, kripto para piyasasında düşüş devam edecek mi? Bitcoin neden düştü, daha da düşecek mi? İşte kripto para piyasası için paylaşılan son tahminler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bitcoin neden düşüyor? Kripto paralar düşecek mi?
bitcoin

Bitcoin’de yaşanan büyük düşüşün sebebi merak ediliyor. Rusya – Ukrayna arasında yaşanan kriz ve savaşın kapıya dayanması, ABD borsasını etkilediği gibi kripto para piyasalarını da etkiledi. Peki; Bitcoin neden düşüyor?

BİCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda düşüşe neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine geriledi.

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi.

244 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Ethereum da benzer şekilde bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8.3'lük değer kaybıyla 2.860 dolara düştü.

Kripto paraların toplam piyasa değeri de son 24 saatte 2 trilyon 50 milyar dolardan 1 trilyon 806 milyar dolara geriledi. Yani 1 günde piyasadan 244 milyar dolar silinmiş oldu.

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