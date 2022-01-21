Bitcoin neden düşüyor? Kripto paralar düşecek mi?

Bitcoin’de yaşanan büyük düşüşün sebebi merak ediliyor. Rusya – Ukrayna arasında yaşanan kriz ve savaşın kapıya dayanması, ABD borsasını etkilediği gibi kripto para piyasalarını da etkiledi. Peki; Bitcoin neden düşüyor?

BİCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda düşüşe neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine geriledi.

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi.

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244 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Ethereum da benzer şekilde bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8.3'lük değer kaybıyla 2.860 dolara düştü.

Kripto paraların toplam piyasa değeri de son 24 saatte 2 trilyon 50 milyar dolardan 1 trilyon 806 milyar dolara geriledi. Yani 1 günde piyasadan 244 milyar dolar silinmiş oldu.