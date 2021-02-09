Bitcoin ve Etherium ne kadar: Kripto paralardan rekor üstüne rekor

Bitcoin'deki son tırmanışı, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklaması oldu.



Bitcoin'i yüzde 25'ten çok artışla yeni rekor düzeylere taşıyan bu büyük alım, kripto para piyasalarının ikinci en yüksek hacmine sahip Ether'in haftalık artışı yüzde 18.5'e ulaşırken, birimin yıllık bazda artışı da yüzde 684'ü buldu.

Tesla toplamda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu Tesla, SpaceX ve The Boring Company gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, özellikle son birkaç haftadır Twitter profilindeki düzenlemelerle gündemde. Geçtiğimiz ay sonu Twitter profiline Bitcoin simgesi yerleştiren Musk, önemli bir yükseliş sağlamış; ardından Dogecoin için de benzer bir düzenleme yapmıştı.Bitcoin 43 bin doları aştıŞirket bugün gelinen noktada ise toplamda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Henüz çok yeni olan bu gelişme, Elon Musk'ın geçtiğimiz dönemlerdeki söylemlerini doğrular nitelikte. Zira Musk kısa bir süre önce de geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Ayrıca bununla birlikte Bitcoin'in fiyatı da 43 bin doları aştı. Elon Musk paylaştı Bitcoin fırladı: Geçmişe bakınca kaçınılmazdıElon Musk'tan yeni bir paylaşım daha: Dogecoin halkın kripto parası

Bitcoin son 24 saatte yüzde 23.93 artışla 48,049.91 dolara yükseldikten sonra, günlük yüzde 13.15 artışla 46,216.62 dolara, Ether de, 1,800 doları gördükten sonra yüzde 2.60 artışla 1,734.83 dolara döndü.



9 ŞUBAT'TA BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin, gün içerisinde 48,049'a kadar yükseldi.









9 ŞUBAT'TA ETHERIUM NE KADAR OLDU?

Etherium, son 24 saatlik sürede yüzde 8.0'den çok artışla 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü

















KRİPTO PARA NEDİR?

Crypto ve currency kelimelerinin bir araya getirilmesiyle yaratılmış olan cryptocurrency deyimi kripto (şifreli) para anlamına geliyor. Kripto para; internet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, sanal para birimini ifade ediyor. Kripto paralar ancak belirli şifreler kullanılarak yerleştirildiği sanal cüzdanlardan yine şifreler aracılığıyla çıkarılıp kullanılabildiği için bu adı taşıyorlar. Kripto para birimleriyle kişiler ya da kurumlar tıpkı gerçek parayla yaptıkları gibi harcama yapabiliyor ya da para kabul edebiliyor.

Piyasada bugün itibariyle binden fazla kripto para çeşidi var. Bu paraların bazıları şunlar: Bitcoin. Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Monero, Neo, Nem. Sanal olmaları yalnızca bilgisayar sisteminde kayıtlı olmasından kaynaklanıyor. Yani bu para birimleri Dolar gibi, Euro gibi TL gibi basılı halde fiziksel olarak bulunmuyor.



