Bitlis’in Ahlat ilçesinde üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri de merkezdeki cadde ve sokaklarda temizleme çalışmasını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verilerine göre kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağı bildirildi. Bitlis 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:59 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bitlis 5 günlük hava durumu
Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Çarşı merkezinde esnaf iş yerinin önünde biriken karı temizlerken, bazı araçların karlara gömülü kaldığı görülüyor.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.