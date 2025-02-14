Bitlis'te kar yağışının etkili olmasının ardından valilikten açıklama yapıldı. Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri sonrasında birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ise kar tatili haberlerini merakla bekliyor. Peki Bitlis'te yarın 14 Şubat okullar tatil mi?
Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Bitlis'te de kar yağışının yoğunlaşmasının ardından valilikten açıklama geldi. İşte Bitlis kar tatili ile ilgili resmi açıklamalar.
BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ? 14 ŞUBAT
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden mevcut kar yağışı, gece boyunca kar yağma ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İl genelinde 14 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
BİTLİS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 5 GÜNLÜK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan mgm.gov.tr'den edinilen 5 günlük Bitlis hava durumu tahminleri şu şekilde;
Cumartesi: -7° Sisli
Pazar: -8° Bulutlu
Pazartesi: -7° Bulutlu
Salı: -5° Bulutlu
Çarşamba: -1° Karlı