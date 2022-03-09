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Bitlis'te eğitime 'kar' molası

"Bitlis'te yarın okullar tatil mi?" sorusuna Bitlis Valiliğinden resmi açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre Bitlis'te yarın bazı ilçelerde okullar tatil edilecek.

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Haber Merkezi DHA
Bitliste yarın okullar tatil mi? (10 Mart 2022)
Bitlis'te eğitime 'kar' engeli

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime bugün için 1 günlük ara verildi.

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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