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Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda Bochum'u yendi

Almanya DFB Kupası son 16 turunda Bochum evinde Borussia Dortmund’u ağırladı. Deplasmanda Borussia Dortmund rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Goller dakika 45’ Emre Can, 64’ Kevin Stöger ve 70’ Marco Reus’dan geldi. Bochum bu sonuçla kupaya veda eden taraf oldu. Bochum - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:16 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bochum 1-2 Borussia Dortmund

Bochum 1-2 Borussia Dortmund

Almanya DFB Kupası son 16 turunda Bochum ve Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Maç Borussia Dortmund'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

BOCHUM - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Bochum - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için



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#Almanya DFB Kupası
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#çeyrek final
#maç özeti
8 dakika önce
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Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda Bochum'u yendi
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