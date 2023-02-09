Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda Bochum'u yendi
Almanya DFB Kupası son 16 turunda Bochum evinde Borussia Dortmund’u ağırladı. Deplasmanda Borussia Dortmund rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Goller dakika 45’ Emre Can, 64’ Kevin Stöger ve 70’ Marco Reus’dan geldi. Bochum bu sonuçla kupaya veda eden taraf oldu. Bochum - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
10:16 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bochum 1-2 Borussia Dortmund
Almanya DFB Kupası son 16 turunda Bochum ve Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Maç Borussia Dortmund'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
BOCHUM - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ
Bochum - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için
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