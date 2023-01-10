Bologna 1-2 Atalanta Maç Özeti İzle (VİDEO) İtalya Serie A 17. hafta son maçında Bologna evinde Atalanta’yı konuk etti. Maç Atalanta’nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 6’ Riccardo Orsolini, 47’ Teun Koopmeiners ve 58’ Rasmus Winther Hojlund’dan geldi. Bu sonuçla Atalanta puanını 31’e çıkararak 6. sırada yer aldı. Bologna ise 19 puanla 12. sırada yer aldı. Bologna - Atalanta maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

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