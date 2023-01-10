Özgün Bologna 1-2 Atalanta Maç Özeti İzle (VİDEO)
ÖZGÜN HABERLER

Bologna 1-2 Atalanta Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A 17. hafta son maçında Bologna evinde Atalanta’yı konuk etti. Maç Atalanta’nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 6’ Riccardo Orsolini, 47’ Teun Koopmeiners ve 58’ Rasmus Winther Hojlund’dan geldi. Bu sonuçla Atalanta puanını 31’e çıkararak 6. sırada yer aldı. Bologna ise 19 puanla 12. sırada yer aldı. Bologna - Atalanta maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bologna 1-2 Atalanta Maç Özeti İzle (VİDEO)
Bologna 1-2 Atalanta Maç Özeti

İtalya Serie A 17. haftasında Bologna evinde Atalanta’yı ağırladı. Atalanta deplasman rakibini 2-1 mağlup etti.

BOLOGNA - ATALANTA MAÇ ÖZETİ

  • Bologna - Atalanta maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU


Atletico Madrid 0-1 Barcelona Maç Özeti İzle (VİDEO)
ÖZGÜN
Atletico Madrid 0-1 Barcelona Maç Özeti İzle (VİDEO)
Bursada bir garip olay

Bursa'da bir garip olay

Kendi mezarını yaptı: Her gün gidip üzerinde yatıyor.
Dünyanın en eski hastanesi

Dünyanın en eski hastanesi

​Çok az sayıda var: Bir tanesi de Türkiye'de.
Ege Denizinde deprem

İzmir ve çevresinde de hissedildi.

​Otomobil sahiplerine güzel haber.

​56 şehirde 126 bin 149 konutun kuraları tamamlandı.

CHP merkezindeki bayrağın kaldırılması

CHP merkezindeki bayrağın kaldırılması

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan şahsın Türk bayrağını kaldırtması adi bir hakarettir.

​Yiyenlerin kışın vücudunu sıcak tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.