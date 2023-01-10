Bologna 1-2 Atalanta Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A 17. haftasında Bologna evinde Atalanta’yı ağırladı. Atalanta deplasman rakibini 2-1 mağlup etti.
BOLOGNA - ATALANTA MAÇ ÖZETİ
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İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İtalya Serie A 17. haftasında Bologna evinde Atalanta’yı ağırladı. Atalanta deplasman rakibini 2-1 mağlup etti.
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