Bolu’da yoğun sis

Bolu’da etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrelere kadar düştü.
BOLU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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Bolu’da etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrelere kadar düştü.
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