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Bolu’da yoğun sis

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Bolu’da, yoğun sis etkisini gösteriyor. Mudurnu ilçesinde etkisini sürdüren sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte farlarını yakarak seyrediyor. Yolların tamamen sisle kaplandığı bazı bölgelerde adeta göz gözü görmüyor. Bolu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolu 5 günlük hava durumu
Bolu 5 günlük hava durumu

Bolu’da etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrelere kadar düştü.

BOLU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor
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Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor
İlk yarıda tek gol

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İnanılmaz hata

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