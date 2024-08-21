Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve 4'üncü günde kontrol altına alınan orman yangınında, ilk belirlemelere göre 2 bin hektar alan zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 4'üncü günde saat 16.30 sıralarında toplam 72 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 2 bin hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin zarar tespiti için çalışmaları sürüyor.