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Kızılcahamam’daki yangın sınırları aştı: Gerede'deki orman yangını söndürüldü mü?

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın yangın Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı.

15:00 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:49 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Gerede orman yangını
Gerede orman yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangın Bolu Gerede'de ormanlık alana sıçradı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

Gerede orman yangını son durum nedir?

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu Valiliğinden açıklama

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.




#Bolu
#gerede
#orman yangını
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