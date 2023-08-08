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Bolu'da bir fabrikada trafo patladı, fabrika 1 gün tatil edildi

Son dakika haberi... Bolu’da Arçelik Fabrikası’nın bahçesinde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle fabrika 1 gün tatil edildi.

08:53 . 8/08/2023 Salı
IHA
Patlama

Patlama

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Soku Mahallesi’nde faaliyet gösteren Arçelik Pişirici Cihazlar İşletmesi’nin bahçesinde bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgede panik yaşandı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

PATLAMA NEDEN OLDU?

Yaşanan patlama sonrasında Yukarı Soku Mahallesi’nin ve fabrikanın elektrikleri kesilirken, fabrika salı günü için tatil ilan edildi.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var
Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda patlama meydana geldi. Patlama tüm kentte hissedilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Valisi Yavuz, "Patlamanın TMO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu görünüyor" açıklaması yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu, yaralı sayısında artış beklemediklerini söyledi. AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybı olmadığı bilgisi aktarılırken ayrıca patlamanın Derince Limanı'yla bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı patlamayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.


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