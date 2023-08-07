Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var

Kocaeli'de Derince Limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda saat 14.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Patlama kentin büyük bölümünde hissedildi.









Ekipler sevk edildi

Bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.









Patlama anı kamerada

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşlar bazı ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını belirtti.

Derince Belediye Başkanı Aygün: Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu." diye konuştu.





'13 siloda patlama oldu'

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "5 yaralımızın olduğunu biliyoruz, ambulanslarla hastaneye sevk ettik. Şu anda hafif olarak görüyoruz, bir tanesi daha ağır gibi. Patlamanın nedenine dair henüz bir bilgimiz yok. 13 siloda patlama oldu." ifadelerini kullandı.









Vali Yavuz: 10 vatandaşımız yaralı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "TMO deposunda meydana gelen patlamada ikisi ağır 10 vatandaşımız yaralandı. Patlamanın TMO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu görünüyor. Yangın durumu söz konusu değil. Patlama Derince Limanı'yla bağlantılı değil. Alt katlarda çökme meydana geldi ancak enkaz altında kalan kimse kalmadı" diye konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı: Gemilerde olumsuz bir durum yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Kıyem-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine yönlendirilmiştir. İstanbul Kuruçeşme’de bulunan Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz ve Tuzla’da konuşlu bulunan Şark römorkörümüz kalkışa hazır bekliyor."









AFAD: Can kaybı bulunmuyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kocaeli’nde liman bölgesinde gelen patlamaya AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edildiğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 14.50 sıralarında, liman bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda meydana gelen yangına AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır. SAKOM’dan alınan bilgiye göre; olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yaralı sayısı 12'ye yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

"Yaralı sayısında bir artış beklenmiyor"

Büyükakın şunları söyledi;

"İtfaiye ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor. Toplam 60 silo var. İlk tespitlere göre 13 tanesinde yıkım olduğu söyleniyor. Çalışanlardan aranan kimse yok. İçeride kimsenin olmadığına eminiz. Yaralı sayısında bir artış beklenmiyor. Hepsi bulunmuş ve hastaneye sevkedilmiş durumda."





TMO: Teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"07 Ağustos 2023 tarihinde TMO Derince Silosunda 14:45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle 13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir. İlk bilgilere göre 12 yaralımız vardır. Yaralılar hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Patlamada yaralanan personelimize acil şifalar diliyoruz."



