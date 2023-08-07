Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var

Bölgeden yükselen dumanlar böyle görüntülendi.
Kocaeli'de Derince Limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda saat 14.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.
Patlama kentin büyük bölümünde hissedildi.
Ekipler sevk edildi
Bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.
Patlama anı kamerada
Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredeki vatandaşlar bazı ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını belirtti.
Derince Belediye Başkanı Aygün: Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu." diye konuştu.
'13 siloda patlama oldu'
Vali Yavuz: 10 vatandaşımız yaralı
Ulaştırma Bakanlığı: Gemilerde olumsuz bir durum yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
AFAD: Can kaybı bulunmuyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kocaeli’nde liman bölgesinde gelen patlamaya AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edildiğini belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 14.50 sıralarında, liman bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda meydana gelen yangına AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır. SAKOM’dan alınan bilgiye göre; olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yaralı sayısı 12'ye yükseldi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
"Yaralı sayısında bir artış beklenmiyor"
- "İtfaiye ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor. Toplam 60 silo var. İlk tespitlere göre 13 tanesinde yıkım olduğu söyleniyor. Çalışanlardan aranan kimse yok. İçeride kimsenin olmadığına eminiz. Yaralı sayısında bir artış beklenmiyor. Hepsi bulunmuş ve hastaneye sevkedilmiş durumda."
TMO: Teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecek
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
- "07 Ağustos 2023 tarihinde TMO Derince Silosunda 14:45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle 13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir. İlk bilgilere göre 12 yaralımız vardır. Yaralılar hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Patlamada yaralanan personelimize acil şifalar diliyoruz."