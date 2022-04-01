2022 Bolu İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Bolu sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Bolu'da yaşayan Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece Müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Bolu imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Bolu iftar vakti, Bolu Sahur vaktini de içeren Bolu 2022 imsakiyesi...

Abone Ol