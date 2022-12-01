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Bolu TOKİ kura çekimi yapıldı: Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bolu 2+1 ve 3+1 kura sonuçları için nefesler tutuldu. TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 1-7 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 13.807 konut için kura çekilecek. İstanbul Tuzla’dan sonra şimdi de Bolu TOKİ kura çekilişleri Dörtdivan, Kıbrıscık, Mengen, Merkez ve Yeniçağa'da yapılacak. Peki, Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Bolu sosyal konut kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenecek? Bolu TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama nasıl yapılacak? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolu TOKİ kura çekilişi canlı yayın: Bolu TOKİ sonuçları, 2+1 3+1 konutları asil ve yedek isim listesi sorgulama!
Bolu Toki kura sonuçları

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da kura çekilişi yapılacak.

Bolu TOKİ kura çekililişi isim listesi

Bolu TOKİ merkez kura sonuçları

  • Cavit Öztürk
  • Yılmaz Kaymaz
  • Şerife Özcan
  • Alaettin Bozkurt
  • Bayram Kaysanak
  • Nizamettin Er
  • Nezaket Erdoğan
  • İbrahim Akkaya
  • Ali Kemal Alptekin
  • Sabri Karaarslan
  • Atike Erişmiş
  • Mert Alpteker
  • Cafer Aydemir
  • Kadir Pişiren
  • Süleyman Koçyiğit
  • Derya Köse
  • Yakupcan Kılıç
  • Betül Yıldız
  • Sündüz Eroğlu
  • Birol Torunoğlu
  • Mesut Güder
  • Jale Soner Canbolat
  • Safiye Arslantürk
  • Selami Bal
  • Nadide Baykal
  • Şerefe Akgül
  • Lütfi Akbıyıkoğlu
  • Şerife Ayten
  • Murat Tutar
  • Pamuk Güven
  • Muhittin Ayaz
  • Kader Özen
  • Orhan Fezioğulları
  • Mustafa Şahin
  • Asiye Kıvrak
  • Şerafettin Altın
  • İsmail Meniz
  • Abdullah Katı
  • Neşe Özboyacı
  • Seyhan Kayabaşı
  • Taliye Öztozan
  • Sefer Can
  • Ayşegül Demir
  • Metin Hıdır
  • İbrahim Alakuş
  • Mehmet Ünal
  • Hayrullah Çiloğlu
  • İbrahim Akçaköse
  • Kadriye Sarıer
  • İhsan Güden
  • Hatice Güler
  • Celalettin Aydın
  • Hasan Yaman
  • Feridun Cavaç
  • Faik Ertabak
  • Havva Acar
  • Ekrem Narin
  • Hakkı Derin
  • Yüksel Tanrıkulu
  • Mustafa Cantürk
  • Elber Zeki Büyükgüçlü
  • Doğukan Akcakavak
  • Muhammed Cihad çimen
  • İrem Beken
  • Ramazan Yücel Tayhan
  • Harun Emre Kaya
  • Turgut Erdoğan
  • Mustafa Danışman
  • Okan Kaya
  • Hilal Öztürk
  • Hayati Ceyhan
  • Şehide Sena Altan
  • Hakan Türkan
  • Yasin Gökay
  • İlknur Çakır
  • Alper Batar
  • Batuhan Altunel
  • Mücahit Budak
  • Seren Güler
  • Sefa Canlıol
  • Mohammad Alhalabe
  • Can Burak Arslan
  • Özkan Gerboğa
  • Sercan Açıkel
  • Şeyma Uludaş
  • Mustafa Arda Kıyasoğlu
  • Ahsen Sevra Aslan
  • Burak Duran
  • Necati Yurt
  • Zeynep Yüseyra Kaya
  • Onur Bayraklı
  • Lokman Atay
  • Sedat Ünal
  • Selen Gökçe
  • Ufuk Öztürk
  • İbrahim Durak
  • Muhammed Hakan Çetinkaya
  • Vedat Kurt
  • Nurcan Fırtına
  • Nurullah Soy
  • Ayşegül Çalışkan
  • Fatma Kocaman
  • Serap Ay
  • Ahmet Tunahan Demirbaş
  • Ali Çalışkan
  • Safiye Temel
  • Veysel Bayram
  • Furkan Çiğdem
  • Numan Altun
  • Gökhan Ayvaz
  • Yılmaz Alptekin
  • Kadir Karib
  • Hayrettin Mete
  • Fehmi Uğurlu
  • Onur Yazıcı
  • Serap Atar
  • Halit Kozan
  • Siem Sarı
  • Hacer Güler
  • İbrahim Bağcı
  • İlker Kiremitçi
  • Cahit Dursun
  • Kemalettin Karagöz
  • Mahmut Şen
  • Şerife Altunay
  • Muhammed Cahit Özkan
  • Şerafettin Melih Terzioğlu
  • Firdevs İrem Erdoğan
  • irfan Özkan
  • Kenan Çetinkaya
  • Ayşe Merve Karahan
  • Emirhan İnan
  • Eda Yıldırım
  • Ahmet Bostancı
  • Mustafa Özdemir
  • Mustafa Bozkurt
  • celal Yıldız
  • Servet Kabak
  • İsmail Yalçın
  • İbrahim Güldemir
  • Rıza Erbaş
  • Yusuf Başaran

E-DEVLET BOLU TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bolu’da TOKİ hangi ilçelere konut yapacak?

TOKİ 5 bin 615 ev için ilk temeli attı. Temel atılan şehirler arasında Bolu’da yer alıyor. Bolu’da Dörtdivan, Kıbrıscık, Mengen, Merkez ve Yeniçağa TOKİ konutları yapılacak.

TOKİ kurası çıkmayanlar başvuru ücret iadesini ne zaman alacak?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

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