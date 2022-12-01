Bolu TOKİ kura çekimi yapıldı: Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da kura çekilişi yapılacak.

Bolu TOKİ kura çekililişi isim listesi

Bolu TOKİ merkez kura sonuçları

Cavit Öztürk

Yılmaz Kaymaz

Şerife Özcan

Alaettin Bozkurt

Bayram Kaysanak

Nizamettin Er

Nezaket Erdoğan

İbrahim Akkaya

Ali Kemal Alptekin

Sabri Karaarslan

Atike Erişmiş

Mert Alpteker

Cafer Aydemir

Kadir Pişiren

Süleyman Koçyiğit

Derya Köse

Yakupcan Kılıç

Betül Yıldız

Sündüz Eroğlu

Birol Torunoğlu

Mesut Güder

Jale Soner Canbolat

Safiye Arslantürk

Selami Bal

Nadide Baykal

Şerefe Akgül

Lütfi Akbıyıkoğlu

Şerife Ayten

Murat Tutar

Pamuk Güven

Muhittin Ayaz

Kader Özen

Orhan Fezioğulları

Mustafa Şahin

Asiye Kıvrak

Şerafettin Altın

İsmail Meniz

Abdullah Katı

Neşe Özboyacı

Seyhan Kayabaşı

Taliye Öztozan

Sefer Can

Ayşegül Demir

Metin Hıdır

İbrahim Alakuş

Mehmet Ünal

Hayrullah Çiloğlu

İbrahim Akçaköse

Kadriye Sarıer

İhsan Güden

Hatice Güler

Celalettin Aydın

Hasan Yaman

Feridun Cavaç

Faik Ertabak

Havva Acar

Ekrem Narin

Hakkı Derin

Yüksel Tanrıkulu

Mustafa Cantürk

Elber Zeki Büyükgüçlü

Doğukan Akcakavak

Muhammed Cihad çimen

İrem Beken

Ramazan Yücel Tayhan

Harun Emre Kaya

Turgut Erdoğan

Mustafa Danışman

Okan Kaya

Hilal Öztürk

Hayati Ceyhan

Şehide Sena Altan

Hakan Türkan

Yasin Gökay

İlknur Çakır

Alper Batar

Batuhan Altunel

Mücahit Budak

Seren Güler

Sefa Canlıol

Mohammad Alhalabe

Can Burak Arslan

Özkan Gerboğa

Sercan Açıkel

Şeyma Uludaş

Mustafa Arda Kıyasoğlu

Ahsen Sevra Aslan

Burak Duran

Necati Yurt

Zeynep Yüseyra Kaya

Onur Bayraklı

Lokman Atay

Sedat Ünal

Selen Gökçe

Ufuk Öztürk

İbrahim Durak

Muhammed Hakan Çetinkaya

Vedat Kurt

Nurcan Fırtına

Nurullah Soy

Ayşegül Çalışkan

Fatma Kocaman

Serap Ay

Ahmet Tunahan Demirbaş

Ali Çalışkan

Safiye Temel

Veysel Bayram

Furkan Çiğdem

Numan Altun

Gökhan Ayvaz

Yılmaz Alptekin

Kadir Karib

Hayrettin Mete

Fehmi Uğurlu

Onur Yazıcı

Serap Atar

Halit Kozan

Siem Sarı

Hacer Güler

İbrahim Bağcı

İlker Kiremitçi

Cahit Dursun

Kemalettin Karagöz

Mahmut Şen

Şerife Altunay

Muhammed Cahit Özkan

Şerafettin Melih Terzioğlu

Firdevs İrem Erdoğan

irfan Özkan

Kenan Çetinkaya

Ayşe Merve Karahan

Emirhan İnan

Eda Yıldırım

Ahmet Bostancı

Mustafa Özdemir

Mustafa Bozkurt

celal Yıldız

Servet Kabak

İsmail Yalçın

İbrahim Güldemir

Rıza Erbaş

Yusuf Başaran

E-DEVLET BOLU TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bolu’da TOKİ hangi ilçelere konut yapacak?

TOKİ 5 bin 615 ev için ilk temeli attı. Temel atılan şehirler arasında Bolu’da yer alıyor. Bolu’da Dörtdivan, Kıbrıscık, Mengen, Merkez ve Yeniçağa TOKİ konutları yapılacak.

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TOKİ kurası çıkmayanlar başvuru ücret iadesini ne zaman alacak?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.