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Bordeaux - Rodez Aveyron maçı ertelendi

Fransa 2. Lig 38. haftasında Bordeaux evinde Rodez Aveyron’u konuk etti. Ev sahibi ekipte Lucas Buades 22. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sevinci sırasında yere yığılan oyuncu uzun süre yerden kalkamadı. Bu sırada hem tribünlerde ve hem saha içinde olaylar meydana geldi. Fransız hakem Nicolas Rainville maçı erteleme kararı aldı. Peki Bordeaux - Rodez Aveyron maçı neden ertelendi? İşte detaylar.

09:55 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordeaux - Rodez Aveyron maçı neden ertelendi?

Bordeaux - Rodez Aveyron maçı neden ertelendi?

Fransa 2. Lig 38. haftasında Bordeaux ve Rodez Aveyron karşı karşıya geldi. Maçın 22. dakikasında öne geçen ev sahibi ekipte golün sahibi Lucas Buades gol sevinci sırasında yere yığılarak uzun süre kalkamadı. Olaylı maçta hakem erteleme kararı aldı. İşte detaylar.

BORDEAUX - RODEZ AVEYRON MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Lucas Buades 22. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Tribünlere doğru ilerleyen futbolcu gol sevinci sırasında yere yığıldı. Uzun süre yerden kalkamayan oyuncunun beyin sarsıntısı geçirdiği açıklandı.

Tribünlerde birçok olay meydana geldi. Bordeaux başkanı Gerarad Lopez, kale arkasını yatıştırmaya gitti ama bir işe yaramadı. Oyuncular ise çıkan olaylar sebebiyle maça devam etmek istemedi ve Fransız Hakem Nicolas Rainville maçı erteledi.





#Bordeaux
#Rodez Aveyron
#Lucas Buades
#Fransa Lig 2
2 saat önce
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