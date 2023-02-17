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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,42 azalışla 4.937,65 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 70,93 puan ve yüzde 1,42 değer kaybederek 4.937,65 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 1,44 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27'yle taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 4,56'yla iletişim oldu. Peki borsada beklentiler ne yönde? İşte detaylar.

12:14 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Borsa bugün ne durumda?

Borsa bugün ne durumda?

BIST 100 endeksi, dün gün içinde 5.311 puana kadar yükselse de bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 1,17 artışla 5.008,58 puandan tamamladı.

BORSADA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir müddet daha yükselteceği ve yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceği beklentileri ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari dengenin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.





#Borsa
#BIST
#banka
#holding
#Analist
#FED
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Borsa güne düşüşle başladı
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