|
Özgün

Borsa güne yükselişle başladı: Borsa'da beklentiler ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 7.868,00 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,34 puan artışla ve yüzde 0,32 değer kazanarak 7.868,00 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay bir seyir izlerken, holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile kimya petrol plastik oldu. Peki borsada beklentiler ne, düşecek mi çıkacak mı? İşte analist yorumları.

11:03 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Borsada son durum

Borsada son durum

‘Borsa bugün ne durumda?’ sorusu borsa yatırımcıları tarafından 19 Ekim Perşembe sabahında araştırılıyor. Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,36 değer kaybıyla 7.842,66 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,32 yükselişle 7.868,00 puandan başladı. Peki, borsada beklentiler ne, düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman yorumları.

BORSADA BEKLENTİLER NE, DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini belirterek, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Ülkede dün açıklanan veriler, konut inşaatının eylülde toparlandığını gösterdi. Buna göre, ABD'de ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düştü.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'un üzerine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla faiz artırımının gerekip gerekmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Philaldelphia Fed imalat endeksi konut başlangıçları ve 2. el konut satışları ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.840 ve 7.750 seviyelerinin destek, 8.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa
#BIST 100
#Borsa İstanbul
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En güzel, anlamlı 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri 2023