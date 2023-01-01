Borsa haftaya yükselişle başladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul’da tarihi rekorların ardından gelen “kâr satışlarını” fırsat bilip yine spekülatörlük yaptı. 18 Kasım’da “Uyarıyorum. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar” diyen Kılıçdaroğlu önceki gün bu mesajını yeniden paylaşarak “Göz göre göre soyacaklar sizi dedim” ifadelerini kullandı.