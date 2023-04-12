Borsada yaşanan son dakika değişiklikler yatırımcıların anlık takibinde yer almayı sürdürüyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,79 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 5.128,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 artarken, holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 0,55 ile elektrik oldu. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kazanarak günü 5.124,25 puandan kapattı.