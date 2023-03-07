Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanana ve "Hayata Dönüş Kredisi" adı verilen esnaf ve sanatkara yönelik desteğin detayları şekillendi. Buna göre, kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak. Esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek. Peki Esnaf işletme kredisi başvuru şartları neler? İşte Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları.