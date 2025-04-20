Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından alınan ve 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar devam edecek tedbirlerin süresini uzattı. Peki Borsada tedbir süresi ne kadar uzatıldı? Borsa İstanbul'da hangi tedbirler alındı?