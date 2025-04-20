Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada yaşanan sert düşüşün ardından 23 Mart'ta alınan tedbirlerin süresini uzattığını duyurdu. Peki borsada alınan tedbirler neler?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından alınan ve 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar devam edecek tedbirlerin süresini uzattı. Peki Borsada tedbir süresi ne kadar uzatıldı? Borsa İstanbul'da hangi tedbirler alındı?
Borsada alınan tedbirler neler?
SPK'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve redili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 30 Mayıs 2025 seans sonuna kadar devam edeceği belirtildi.