|
Özgün

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.456,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.

16:32 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisse hangisi?

Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisse hangisi?

BIST 100 endeksi, 8.456,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 104,62 puan ve yüzde 1,26 değer kazancıyla 8.439,55 puan oldu. Toplam işlem hacmi 70,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.

2023 sonu enflasyon beklentisi ne kadar?

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Borsa haram mı? Hisse senedi alıp satmak caiz midir?
Borsa haram mı? Hisse senedi alıp satmak caiz midir?

Son yıllarda borsa yani hisse senedine yatırım, uzun vadeli yatırımda paranın değerlenmesi veya korunması amacıyla tercih edilmektedir. Pay (hisse) senedi, anonim şirketlerin mali varlıkları üzerinde mülkiyet hakkını temsil eden kıymetli evrak olarak biliniyor. Şirketlerin faaliyet alanının ve finansal gelirlerinin meşru olup olmaması ortaya ''Borsa caiz mi?'' tartışma konusunu çıkartıyor. Vatandaşlar Pay senedi almanın dini hükmünü merak etmekte ve araştırmaktadır. Peki Borsa haram mı? Hisse senedi alıp satmak caiz midir? Alım satım işlemleri caiz olan şirketler hangileri? Katılım finansı ilkelerine uygun olmayan faaliyetler nelerdir? Diyanetten derlediğimiz bilgilerle soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.


#borsa istanbul
#BIST 100 endeksi
#en çok kazandıran hisseler
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın Fiyatları: Bugün canlı altın kuru ne kadar?