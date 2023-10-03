BIST 100 endeksi, 8.456,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 104,62 puan ve yüzde 1,26 değer kazancıyla 8.439,55 puan oldu. Toplam işlem hacmi 70,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.

2023 sonu enflasyon beklentisi ne kadar?

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.



