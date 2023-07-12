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Borsa yükselecek mi, düşecek mi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 6.360,70 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan azalışla ve yüzde 0,04 değer kaybederek 6.360,70 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,42'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu. Peki borsada beklentiler ne? Borsa yükselecek mi, düşecek mi? İşte detaylar.

10:29 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
BORSADA SON DURUM: Borsa bugün yükseldi mi, beklentiler ne?

BORSADA SON DURUM: Borsa bugün yükseldi mi, beklentiler ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 6.360,70 puandan başladı. Dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kazancıyla 6.362,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.386,84 puana taşıdı.

BORSADA BEKLENTİLER NE? BORSA YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına dair öngörülerin günden güne güçlendiğini aktaran analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Biden, görüşme sonrası, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." açıklamasında bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD Başkanı Biden ile bundan önceki buluşmalarının adeta ısınma turları gibi olduğunu, şimdi yeni bir süreci başlattıklarını belirtti.

Gerilemeye devam eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 457 baz puanda bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ayrıca, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyor. Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,95 artacağını öngörüyor.



#Borsa
#BIST 100
#Borsa İstanbul
#FED
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