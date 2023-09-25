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Borsada yeni düzenlemeler bugün yürürlüğe giriyor

Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor. VİOP tarafında da yeni düzenleme var. İşte borsada açılış seansına ilişkin yeni düzenlemenin detayları.

09:05 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Borsada açılış seansına ilişkin yeni düzenleme

Borsada açılış seansına ilişkin yeni düzenleme

Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

VİOP'a da düzenleme

Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi. VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı. Düzenlemeler, bugün devreye girecek.



#borsa
#borsa istanbul
#VİOP
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