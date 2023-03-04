Borussia Dortmund 2-1 RB Leipzig
Almanya Bundesliga 23. haftasında Borussia Dortmund ve RB Leipzig karşı karşıya geldi. Maçı Borussia Dortmund 2-1’lik skorla kazandı.
BORUSSİA DORTMUND - RB LEİPZİG MAÇ ÖZETİ
BORUSSİA DORTMUND - RB LEİPZİG MAÇ ÖZETİ
ALMANYA BUNDESLİGA PUAN DURUMU
ALMANYA BUNDESLİGA PUAN DURUMU
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#RB Leipzig
#Almanya Bundesliga
#Emre Can
#Emil Forsberg
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