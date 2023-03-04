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Dortmund hata yapmadı: Borussia Dortmund 2-1 RB Leipzig

Almanya Bundesliga 23. hafta açılış maçında Borussia Dortmund evinde RB Leipzig’i konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 21' Marco Reus (pen.), 39’ Emre Can ve 74’ Emil Forsberg’den geldi. Borussia Dortmund bu sonuçla 49 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Borussia Dortmund - RB Leipzig maç özetini izlemek ve Almanya Bundesliga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:08 . 4/03/2023 Saturday
Yeni Şafak
Borussia Dortmund 2-1 RB Leipzig

Borussia Dortmund 2-1 RB Leipzig

Almanya Bundesliga 23. haftasında Borussia Dortmund ve RB Leipzig karşı karşıya geldi. Maçı Borussia Dortmund 2-1’lik skorla kazandı.

BORUSSİA DORTMUND - RB LEİPZİG MAÇ ÖZETİ

Borussia Dortmund - RB Leipzig maç özetini izlemek için

ALMANYA BUNDESLİGA PUAN DURUMU





#Borussia Dortmund
#RB Leipzig
#Almanya Bundesliga
#Emre Can
#Emil Forsberg
1 saat önce
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Dortmund hata yapmadı: Borussia Dortmund 2-1 RB Leipzig
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