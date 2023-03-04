İspanya Kral Kupası yarı finalinde iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Dün akşam Real Madrid evinde Barcelona’yı konuk etti. Nefes kesen maç Barcelona’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Real Madrid’in 3 numaralı stoper oyuncusu Eder Militao dakika 26’da kendi kalesine golle Barcelona’nın kazanmasını sağlayan skoru elde etti. Barcelona bu sonuçla final için büyük bir avantaj elde etti. Real Madrid - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.