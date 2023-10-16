Bosna-Hersek - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu son haftasında evinde Bosna-Hersek’i konuk ediyor. 6. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Portekiz 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Grupta 7’de 7 yaparak 21 puanla 1. sırada yer alan Portekiz, bu maçı da kazanarak namağlup bir şekilde Almanya’ya gitmek istiyor. Peki, Bosna-Hersek - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.
BOSNA-HERSEK - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BOSNA-HERSEK - PORTEKİZ CANLI SKOR
BOSNA-HERSEK - PORTEKİZ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BOSNA-HERSEK
12 Ibrahim Sehic
3 Dennis Hadzikadunic
5 Sead Kolasinac
6 Adrian Barisic
21 Amar Dedic
8 Amar Rahmanovic
10 Miralem Pjanic
13 Gojko Cimirot
20 Miroslav Stevanovic
23 Ermedin Demirovic
11 Edin Dzeko
PORTEKİZ
22 Diogo Costa
3 Antonio Silva
4 Ruben Dias
19 Diogo Dalot
20 Joao Cancelo
6 Joao Palhinha
8 Bruno Fernandes
10 Bernardo Silva
7 Cristiano Ronaldo
9 Goncalo Matias Ramos
17 Rafael Leao