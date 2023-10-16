Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu son haftasında evinde Bosna-Hersek’i konuk ediyor. 6. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Portekiz 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Grupta 7’de 7 yaparak 21 puanla 1. sırada yer alan Portekiz, bu maçı da kazanarak namağlup bir şekilde Almanya’ya gitmek istiyor. Peki, Bosna-Hersek - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.