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Bosna-Hersek - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 8. haftasında Bosna-Hersek evinde Portekiz’i konuk ediyor. Bilino Polje Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Grupta 21 puanla zirvede yer alan Portekiz Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Portekiz, Bosna-Hersek karşısında galibiyet alarak namağlup bir şekilde gruptan çıkma peşinde olacak. Peki, Bosna-Hersek - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:54 . 16/10/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Bosna-Hersek - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bosna-Hersek - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu son haftasında evinde Bosna-Hersek’i konuk ediyor. 6. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Portekiz 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Grupta 7’de 7 yaparak 21 puanla 1. sırada yer alan Portekiz, bu maçı da kazanarak namağlup bir şekilde Almanya’ya gitmek istiyor. Peki, Bosna-Hersek - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

BOSNA-HERSEK - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EURO 2024 Elemeleri J Grubu Bosna-Hersek - Portekiz maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BOSNA-HERSEK - PORTEKİZ CANLI SKOR

BOSNA-HERSEK - PORTEKİZ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BOSNA-HERSEK

12 Ibrahim Sehic

3 Dennis Hadzikadunic

5 Sead Kolasinac

6 Adrian Barisic

21 Amar Dedic

8 Amar Rahmanovic

10 Miralem Pjanic

13 Gojko Cimirot

20 Miroslav Stevanovic

23 Ermedin Demirovic

11 Edin Dzeko

PORTEKİZ

22 Diogo Costa

3 Antonio Silva

4 Ruben Dias

19 Diogo Dalot

20 Joao Cancelo

6 Joao Palhinha

8 Bruno Fernandes

10 Bernardo Silva

7 Cristiano Ronaldo

9 Goncalo Matias Ramos

17 Rafael Leao

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU SONUÇLAR

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI




#Bosna-Hersek
#Portekiz
#EURO 2024 Elemeleri
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