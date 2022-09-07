Bosna Hersek'e pasaportsuz kimlik kartı ile girilebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Bosna Hersek Türkiye seyahatleri için önemli bir gelişmeyi duyurdu.

BOSNA HERSEK'E KİMLİK KARTI İLE GİDİLEBİLECEK

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik" dedi ve benzer bir anlaşmanın yarın Sırbistan ile de gerçekleşeceğini açıkladı.

Görüşmede, geçen sene 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaret alanını geliştirmek için neler yapılabileceğinin konusunu ele aldıklarını açıklayan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir gündem beklemektedir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin olması önemlidir. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılmasında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum.

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BOSNA HERSEK'E UÇAKLA KAÇ SAATTE GİDİLİR?

İstanbul ile Bosna Hersek arası uçakla yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika sürüyor.