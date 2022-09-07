Özgün Bosna Herseke pasaportsuz kimlik kartı ile girilebilecek
ÖZGÜN HABERLER

Bosna Hersek'e pasaportsuz kimlik kartı ile girilebilecek

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e kimlik kartı ile girilebileceğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Sırbistan ve Bulgaristan ile Türkiye seyahatlerinde de kimlik kartı ile girileceği açıklanmıştı. Bosna Hersek de pasaportsuz kimlik kartı ile gidilebilecek üçüncü ülke oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bosna Herseke pasaportsuz giriliyor mu? Bosnaya kimlik kartı ile gidilecek mi?
Bosna Hersek Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Bosna Hersek Türkiye seyahatleri için önemli bir gelişmeyi duyurdu.

BOSNA HERSEK'E KİMLİK KARTI İLE GİDİLEBİLECEK

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik" dedi ve benzer bir anlaşmanın yarın Sırbistan ile de gerçekleşeceğini açıkladı.

Görüşmede, geçen sene 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaret alanını geliştirmek için neler yapılabileceğinin konusunu ele aldıklarını açıklayan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir gündem beklemektedir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin olması önemlidir. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılmasında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum.

BOSNA HERSEK'E UÇAKLA KAÇ SAATTE GİDİLİR?

İstanbul ile Bosna Hersek arası uçakla yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika sürüyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e yatırım çağrısı: Bir milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e yatırım çağrısı: Bir milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz
Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İki ev teklif ettiler vermedi

İki ev teklif ettiler vermedi

100 bin liraya aldı 450 bin TL masraf etti.
Türkiyeye yönelik kışkırtmaları gözardı eden Fransa Yunana kol kanat gerdi

Eylem hazırlığı yapıyorlardı.

'Yüzde 80'lik karşılama oranına imza atarak rekor kırdık'

Serin hava etkisini yitirecek.

​PKK ve FETÖ rant kavgasına tutuşunca silahlar konuştu.

​Erken seçim kapıda

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.