Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 14 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Lakers’ı 104-101’lik skorla yendi. Dallas’ta Luka Doncic, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik double-double performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Lakers’ta ise LeBron James’in 26 sayı, 9 ribaund, 7 asisti, Austin Reaves’in 17 sayı, 6 asisti ve D’Angelo Russell’ın da 15 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi. Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks maç özeti ve NBA’de gecenin toplu sonuçları haberimizde.