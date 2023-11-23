NBA’de Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi.
Amerikan Futbol Ligi’nde Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi. Zirvedeki yerini koruyan Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle oynarken, Jayson Tatum 23 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. Boston Celtics - Milwaukee Bucks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
BOSTON CELTİCS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Charlotte Hornets: 117 - Washington Wizards: 114
Orlando Magic: 124 - Denver Nuggets: 119
Atlanta Hawks: 147 - Brooklyn Nets: 145
Boston Celtics: 119 - Milwaukee Bucks: 116
Cleveland Cavaliers: 96 - Miami Heat: 129
Indiana Pacers: 131 - Toronto Raptors: 132
Houston Rockets: 111 - Memphis Grizzlies: 91
Minnesota Timberwolves: 112 - Philadelphia 76ers: 99
New Orleans Pelicans: 117 - Sacramento Kings: 112
Oklahoma City Thunder: 116 - Chicago Bulls: 102
San Antonio Spurs: 102 - LA Clippers: 109
Phoenix Suns: 123 - Golden State Warriors: 115
Portland Trail Blazers: 121 - Utah Jazz: 105
Los Angeles Lakers: 101 - Dallas Mavericks: 104