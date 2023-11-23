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Boston Celtics evinde Bucks’ı 119-116 yenerek zirveyi bırakmadı

NBA’de Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi. Zirvedeki yerini koruyan Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle oynarken, Jayson Tatum 23 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. Bucks'ta Brook Lopez'in 28 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard'ın ise 27 sayı, 5 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi. Boston Celtics - Milwaukee Bucks maç özeti ve NBA’de gecenin toplu sonuçları haberimizde.

11:29 - 23/11/2023 الخميس
Yeni Şafak
NBA’de Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi.

NBA’de Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi.

Amerikan Futbol Ligi’nde Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi. Zirvedeki yerini koruyan Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle oynarken, Jayson Tatum 23 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. Boston Celtics - Milwaukee Bucks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

BOSTON CELTİCS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Charlotte Hornets: 117 - Washington Wizards: 114

Orlando Magic: 124 - Denver Nuggets: 119

Atlanta Hawks: 147 - Brooklyn Nets: 145

Boston Celtics: 119 - Milwaukee Bucks: 116

Cleveland Cavaliers: 96 - Miami Heat: 129

Indiana Pacers: 131 - Toronto Raptors: 132

Houston Rockets: 111 - Memphis Grizzlies: 91

Minnesota Timberwolves: 112 - Philadelphia 76ers: 99

New Orleans Pelicans: 117 - Sacramento Kings: 112

Oklahoma City Thunder: 116 - Chicago Bulls: 102

San Antonio Spurs: 102 - LA Clippers: 109

Phoenix Suns: 123 - Golden State Warriors: 115

Portland Trail Blazers: 121 - Utah Jazz: 105

Los Angeles Lakers: 101 - Dallas Mavericks: 104



#Boston Celtics
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