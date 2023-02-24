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Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli bazı feribot seferleri ile Pazar günü yapılması planlanan tüm seferlerin fırtına sebebiyle iptal edildiğini duyurdu. Peki Bozcaada ve Gökçeada seferleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

16:54 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal mı edildi?

Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal mı edildi?

Çanakkale’de Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri ile Pazar günü yapılması planlanan tüm seferler fırtına sebebiyle iptal edildi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "25.02.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 07.00 ve 10.00’da, Geyikli’den ise saat 08.00 ve 11.00’de seferler yapılacak olup tarifemizde bulunan diğer tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. 25.02.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe’den ise saat 05.00, 09.00 ve 13.00’de, Gökçeada’dan saat 07.00 ve 11.00’de seferler yapılacak olup tarifemizde bulunan diğer tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. 26.02.2023 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 26.02.2023 Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.


#Bozcaada
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#bilet
#adalar
29 dakika önce
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Ada seferlerine fırtına engeli
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