Nefes kesen maçta Braga penaltı atışlarında Benfica’yı eledi
Portekiz Kupası çeyrek finalinde Braga evinde Benfica’yı ağırladı. Maçın 90 dakikası ve 15’er dakikalık uzatmaları 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarına gidilen maçta Braga rakibini 5-4 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Benfica kupaya veda etti. Braga - Benfica maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
10:05 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Braga 1-1 Benfica
Portekiz Kupası çeyrek finalinde Braga ve Benfica karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Ev sahibi ekip Benfica’yı 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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