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Nefes kesen maçta Braga penaltı atışlarında Benfica’yı eledi

Portekiz Kupası çeyrek finalinde Braga evinde Benfica’yı ağırladı. Maçın 90 dakikası ve 15’er dakikalık uzatmaları 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarına gidilen maçta Braga rakibini 5-4 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Benfica kupaya veda etti. Braga - Benfica maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:05 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Braga 1-1 Benfica

Braga 1-1 Benfica

#Braga
#Benfica
#Portekiz Kupası
#çeyrek final
#maç özeti
35 dakika önce
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Nefes kesen maçta Braga penaltı atışlarında Benfica’yı eledi
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