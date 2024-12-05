Brent petrolü, dünya genelindeki ham petrol fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan önemli bir referans türüdür. Brent petrol fiyatı, enerji üreten arz-talep dengeleri, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler sürekli değişim gösteriyor. Yatırımcılar ve enerji sektörü, Brent petrol fiyatlarındaki güncel durumu takip ederek stratejilerini belirler. Peki Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu?