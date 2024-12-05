Brent petrolün varil fiyatı merak konusu. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,09 dolardan işlem görüyor. Brent petrol dün 74,13 dolara kadar yükseldikten sonra günü 72,44 dolardan tamamlamıştı.
Brent petrolü, dünya genelindeki ham petrol fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan önemli bir referans türüdür. Brent petrol fiyatı, enerji üreten arz-talep dengeleri, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler sürekli değişim gösteriyor. Yatırımcılar ve enerji sektörü, Brent petrol fiyatlarındaki güncel durumu takip ederek stratejilerini belirler. Peki Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu?
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?
Dün 74,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 72,09 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,25 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomik yavaşlamanın talebi düşüreceği endişesi etkili oluyor. Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.