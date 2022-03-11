​Brent petrolü hızlı düştü!

Dünya

Alman Focus dergisi: Savaşan tarafları bir araya getirmek Erdoğan ve Türkiye’nin diplomatik başarısı

Avrupa medyasına göre, savaşan Rusya ve Ukrayna'yı barış için Antalya'da masaya oturtan Türkiye, fark yaratan tek ülke. Alman Focus dergisinde yayımlanan bir haberde "Türkiye'nin bu düzeydeki ilk görüşmeyi fiilen kaydetmesi, Erdoğan ve hükümeti için diplomatik bir başarı. Savaşan tarafları bir araya getirmeyi başardığı için sadece Türkiye'nin başarılı olduğu söylenebilir" denildi.