Özgün Brent petrolü hızlı düştü
ÖZGÜN HABERLER

Brent petrolü hızlı düştü!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle nedeniyle sert dalgalanmaların olduğu ham petrol fiyatları Kasım ayından beri en büyük haftalık düşüşe ilerliyor. Fakat düşen fiyatlar henüz pompaya yansımış değil. Peki, Brent petrolü ne kadar oldu? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Brent petrolü ne kadar?
​Brent petrolü hızlı düştü!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle son dönemde sert dalgalanmaların görüldüğü ham petrol fiyatları Kasım ayından beri en büyük haftalık düşüşe ilerliyor. Fakat düşen fiyatlar pompaya yansımadı.

Rusya Ukrayna savaşı ile yükselen petrol fiyatları hızlı yükselişe ara verdi.

Brent petrolü ne kadar?

Kasım ayından bu yana en büyük düşüş yaşandı. 140 dolara kadar çıkan Brent Petrol fiyatı, 109 dolardan işlem görüyor.

Fiyat yukarı doğru çıkarken akaryakıta gelen zamlar, fiyat düşerken aynı oranda indirim gelmedi.

Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmanın şartları nelerdir? Bekçi maaşı ne kadar?
ÖZGÜN
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmanın şartları nelerdir? Bekçi maaşı ne kadar?
Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapandı

Unkapanı Köprüsü
ulaşıma kapandı

​Rüzgar nedeniyle bağlantı noktaları ayrıldı.
Saatlerce yolda kaldılar

Saatlerce yolda kaldılar

​Temizlenmeyen kar TEM'i felç etti.
Evleri bombalanan 4 kız kardeşe Türk şoför sahip çıktı: Ağlamalarına dayanamadım

Son 15 kilometre

Son 15 kilometre

​Rus ordusu Kiev'in kapısına dayandı.

TÜMOSAN pazar payını artırmayı hedefliyor.

​Valilikler tatil haberini peş peşe duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.