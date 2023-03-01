Brooklyn Nets 104-118 Milwaukee Bucks
NBA'e 10 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i - yendi. Doğu Konferansı lideri Bucks, Nets karşısında kazanarak art arda 15 olmak üzere 44. galibiyetini aldı.
BROOKLYN NETS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 116-119
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 104-118
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 121-109
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 104-98
Houston Rockets-Denver Nuggets: 112-133
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 117-123
Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 122-124
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 94-102
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 123-105
Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 101-108