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NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i 118-104 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Doğu Konferansı lideri Bucks, Nets karşısında kazanarak art arda 15 olmak üzere 44. galibiyetini aldı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 15 ribaunt ve Khris Middleton 18 sayı, 6 asistle ön plana çıktı. Doğu Konferansı 6'ncısı Nets'te (34 galibiyet, 27 mağlubiyet) Mikal Bridges 31 sayı, 5 asist, Spencer Dinwiddie 26 sayı, 8 asistle oynadı. Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:37 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Brooklyn Nets 104-118 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 104-118 Milwaukee Bucks


NBA'e 10 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i - yendi. Doğu Konferansı lideri Bucks, Nets karşısında kazanarak art arda 15 olmak üzere 44. galibiyetini aldı.

BROOKLYN NETS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 116-119

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 104-118

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 121-109

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 104-98

Houston Rockets-Denver Nuggets: 112-133

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 117-123

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 122-124

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 94-102

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 123-105

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 101-108



#Brooklyn Nets
#Milwaukee Bucks
#maç özeti
#NBA
#basketbol
1 saat önce
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NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet
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