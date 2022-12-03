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Bu akşam Gönül Dağı var mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, Dünya Kupası nedeniyle yaklaşık 3 haftadır ekranlardan uzak kaldı. En son 77. bölümü yayınlanan dizinin bir sonraki bölümünde neler olacağı merak konusu olmuştu. Diziseverler Gönül Dağı’nın 78. bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Gönül dağı bu akşam var mı? Ne zaman başlayacak? İşte TRT 1 yayın akışı ve detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu akşam Gönül Dağı var mı?
Gönül Dağı

TRT 1 ekranlarından her cumartesi saat 20:00’de izleyicilerle buluşan Gönül Dağı’nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilip araştırılıyor. İşte detaylar.

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?

3 Aralık yayın akışına göre bu akşam TRT 1'de Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Onun yerine dizinin özel bölümü ekranlara gelecek. Dünya Kupası maçları sebebiyle Gönül Dağı yeni bölümleri bir süre daha ekranlarda olmayacak.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 17 Aralık'ta ekranlara dönmesi bekleniyor.

3 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Hollanda-ABD"

20:00 - Gönül Dağı Özel

22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Arjantin-Avustralya"

Gönül Dağı 77. bölüm özeti izle
ÖZGÜN
Gönül Dağı 77. bölüm özeti izle
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