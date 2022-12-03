Bu akşam Gönül Dağı var mı?

TRT 1 ekranlarından her cumartesi saat 20:00’de izleyicilerle buluşan Gönül Dağı’nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilip araştırılıyor. İşte detaylar.
BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?
3 Aralık yayın akışına göre bu akşam TRT 1'de Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Onun yerine dizinin özel bölümü ekranlara gelecek. Dünya Kupası maçları sebebiyle Gönül Dağı yeni bölümleri bir süre daha ekranlarda olmayacak.
GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 17 Aralık'ta ekranlara dönmesi bekleniyor.
3 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 - Ana Haber
18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Hollanda-ABD"
20:00 - Gönül Dağı Özel
22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Arjantin-Avustralya"