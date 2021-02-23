Bu akşam Masumlar Apartmanı var mı? TRT1 YAYIN AKIŞI 23 Şubat 2021

Bu akşam Masumlar Apartmanı var mı?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Naci’nin Safiye’yi dışarı çıkardığını gören izleyiciler büyük heyecan yaşandı. Dizinin yayın günü olan Salı günü için en çok merak edilenler arasında bu akşam Masumlar Apartmanı var mı sorusu oldu. Konuyla ilgili yakından takip edilen detayları haberimizde derledik. Peki Bu akşam Masumlar Apartmanı var mı? İşte 23 Şubat 2021 TRT1 yayın akışı...

BU AKŞAM MASUMLAR APARTMANI VAR MI?

TRT1 yayın akışı üzerinden derlediğimiz bilgiye göre, Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. Erişime sunulan fragmanda Naci’nin Safiye’yi dışarı çıkarması dikkatleri çekti. 23 Şubat 2021 Salı akşamı Masumlar Apartmanı 23. Yeni bölüm ile ekranlara geliyor. İşte TRT1 yayın akışı...

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TRT1 YAYIN AKIŞI – 23 ŞUBAT 2021

TRT1 Yayın Akışı 23 Şubat 2021

15:55 - Acemi Anneler

17:15 - Seksenler

19:00 - Ana Haber

20:00 - Masumlar Apartmanı

00:15 - Benim Adım Melek

MASUMLAR APARTMANI 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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